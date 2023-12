Charlie Munger, næstformand i Berkshire Hathaway og Warren Buffetts tætte partner, døde tirsdag morgen.

Charlie Munger, mangemilliardæren Warren Buffetts mangeårige højre hånd, er tirsdag morgen død i en alder af 99 år.

Det oplyser konglomeratet Berkshire Hathaway, som de begge har været involveret i, i en udtalelse sent tirsdag.

- Berkshire Hathaway ville ikke være, hvad det er i dag, uden Charlies inspiration, visdom og deltagelse, lyder det fra Buffett, Berkshire Hathaways bestyrelsesformand og administrerende direktør.

Munger har været konglomeratets næstformand siden 1978 og arbejdet tæt sammen med 93-årige Buffett, en af verdens rigeste mænd.

Berkshire Hathaway har en række datterselskaber som bilforsikringsselskabet Geico og batteriproducenten Duracell.

Desuden ejer selskabet aktier for hundredvis af milliarder dollar. Selskabets største aktiepost er i techselskabet Apple.

Buffett er nummer seks på Forbes' liste over verdens rigeste mennesker med en formue på 119,5 milliarder dollar - omkring 810 milliarder kroner.

Munger var nummer 1182 på listen med en formue på 2,6 milliarder dollar - lige knap 18 milliarder kroner.

Hans død ventes ikke at få den store betydning for Berkshire Hathaways forretning.

- Jeg tror ikke, at Berkshire kommer til at se meget anderledes ud - ud over at Buffett ikke vil være i stand til at udveksle idéer med Munger, siger Thomas Russo, der er partner i kapitalfonden Gardner Russo & Quinn, der har aktier i Berkshire Hathaway.

- Berkshire bliver måske lidt mindre sjovt uden ham.

Mungers død kommer en uge efter, at Buffett donerede 866 millioner dollar - omkring 6 milliarder kroner - til fire velgørenhedsorganisationer.

Buffett har lovet, at over 99 procent af hans rigdom skal gå til velgørenhed.

Mangemilliardæren har aldrig offentligt indikeret, at han er klar til at gå på pension - selv efter en kræftdiagnose i 2012.

