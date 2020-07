Volvo tilbagekalder det hidtil største antal biler nogensinde.

Det svenske bilmærke trækker intet mindre end knap 2,2 millioner biler tilbage verden over.

Det skriver Volvo selv i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

Bilerne, der alle er produceret mellem 2006 og 2019, bliver trukket tilbage, fordi der potentielt kan være et sikkerhedsbrist i forhold til sikkerhedsselen.

Volvo siger i meddelelsen, at de vil kontakte alle ejere af de berørte biler, som inkluderer modellerne V60, V70 og XC6.

Ejerne vil blive bedt om at kontakte deres lokale værksted, hvor de vil få repareret deres bil gratis.

Virksomheden understreger, at de ikke har modtaget nogen rapporter om ulykker eller personskader som følge af problemet med sikkerhedsselerne, men siger, at de trækker bilerne tilbage for en sikkerheds skyld.

»Problemet er relateret til stålkablet på sikkerhedsselerne foran i bilen. Kablet kan, under visse sjældne tilfælde, blive slidt således, at det potentielt med tiden kan resultere i, at strammefunktionen bliver reduceret,« siger Volvo, der har afvist at kommentere tilbagetrækningen yderligere.