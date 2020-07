Potentielt problem med sikkerhedssele får Volvo til at tilbagekalde 2,1 million biler på verdensplan.

Volvo tilbagekalder 14.271 biler i Danmark.

Det skyldes, at bilproducenten ser risiko for, at der kan være problemer med sikkerhedsselen ved ulykker.

Det oplyser Volvos danske pressechef, Rikke Aagaard Petersen.

Volvo understreger, at der ikke har været ulykker som følge af de identificerede problemer, og at der er tale om et forebyggende tiltag.

- Der er undersøgelser, som har vist, at der er et problem med vores selestrammer-funktion, som i sjældne tilfælde og over tid kan blive slidt.

- Det kan resultere i, at den ikke fungerer, hvis der sker et sammenstød eller uheld, siger Rikke Aagaard Petersen.

- Det skal vi selvfølgelig have rettet, og det vil konkret ske ved at udskifte selelåsen til en nyere udgave, siger hun.

Berørte bilejere vil blive kontaktet af Volvo. De vil blive bedt om at kontakte et Volvo-værksted og få repareret bilen. Det vil være Volvo, som betaler regningen.

- Vi er i fuld sving med at få sendt brev ud til de berørte kunder, og så skal man bestille tid til at få det her udbedret, siger Rikke Aagard Petersen.

På verdensplan tilbagekalder Volvo 2,1 million biler, hvilket er den største tilbagekaldelse nogensinde. I Sverige alene er der tale om 412.000 biler.

Der er tale om biler af mærkerne Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og S80L, som har været i produktion fra 2006 til 2019.

Nye modeller bliver produceret på en anden platform og er derfor ikke omfattet af problemerne og tilbagekaldelsen, oplyser Volvo.

/ritzau/