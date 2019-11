Den tyske bilproducent Volkswagen har store planer for fremtiden.

Man vil sammenlagt kaste 60 milliarder euro svarende til omkring 450 milliarder kroner efter at udvikle 75 forskellige elbiler og 60 forskellige hybridbiler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Volkswagen forventer, at have produceret 26 millioner el-biler og seks millioner hybridbiler i 2029.

»Vi fokuserer vores investeringer på fremtidens køretøjer,« sagde bestyrelsesformand Hans Dieter Pötsch ifølge DW.

Den tyske bilgigant har tænkt sig at konvertere tre bilfabrikker i Tyskland til at kunne producere el-biler. Derudover vil man delvist gøre det samme med bilfabrikker i Kina og USA.

Volkswagen er også i gang med en større transformation. I slutningen af september oplyste man, at man ville ændre det verdenskendte logo.

Det nye logo skal ifølge en pressemeddelelsen 'markere begyndelsen på en ny æra for Volkswagen', hvor man vil satse mere på el-biler og på klimavenlighed.

»Ved at skabe nyt indhold og med nye produkter er brandet ved at gennemgå en fundamental udvikling frem mod en fremtid med neutral kulstofudledning for alle,« siger Jürgen Stackmann, der er bestyrelsesmedlem i Volkswagen med ansvar for salg, marketing og eftermarked, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Nu er det rette tidspunkt til at gøre vores brands nye attitude synlig for resten af verden.«

Væk ryger nemlig det tredimensionelle logo. I stedet bliver logoet mere minimalistisk og todimensionelt med en anden blå farve.