Den administrerende direktør samt bestyrelsesformanden for VW slipper for retssag om børsmanipulation.

Den tyske bilgigant Volkswagen (VW) har ved en domstol indgået et forlig på ni millioner euro for at undgå en retssag mod selskabets topledelse om at have vildledt aktiemarkedet i forbindelse med den såkaldte dieselgate.

Det oplyser bilproducenten tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Ifølge bestyrelsens vurdering er det i selskabets bedste interesse at afslutte søgsmålet mod hver af de to chefer, skriver VW i en meddelelse.

Beløbet svarer til godt 67 millioner kroner. De to tiltalte var VW's administrerende direktør, Herbert Diess, og bestyrelsesformand Hans Dieter Pötsch.

VW forklarer, at selskabet betaler forligsbeløbet, fordi de to topfolk ikke har overtrådt loven.

"Dieselgate" går tilbage til 2015, da VW blev afsløret i at manipulere med udslipsniveauer i millioner af dieselbiler. Dermed fremstod bilerne mindre forurenende, end de faktisk var.

