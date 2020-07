Salget af nye biler har lidt et knæk hos Volkswagen, som må se omsætningen falde 37 procent i andet kvartal.

Udbruddet af coronavirus har været dyrt for den tyske bilproducent Volkswagen, der kommer ud af andet kvartal med et minus på 11,4 milliarder kroner.

Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Volkswagen står ud over bilmærket af samme navn bag blandt andet Audi, Skoda, Seat, Bentley og Porsche.

Det store minus skal ses i lyset af, at den samme periode i 2019 gav et overskud på 30,6 milliarder kroner.

Volkswagen har leveret 1,9 millioner biler i andet kvartal. Det er knap 900.000 færre biler end samme periode sidste år, og det har været med til at sende omsætningen ned med 37 procent til 306 milliarder kroner.

Der er blevet solgt færre biler på samtlige markeder verden over.

- Den første halvdel af 2020 har været en af de mest udfordrende perioder i virksomhedens historie på grund af coronapandemien, siger Frank Witter, finansdirektør for Volkswagen, i en kommentar til regnskabet.

Volkswagen fortæller, at resultaterne har udviklet sig bedre de seneste måneder, i takt med at lande verden over er genåbnet.

Alligevel er der udsigt til fortsat tilbagegang i juli måned, men i noget mindre omfang end i foråret og første del af sommeren.

Trods tilbagegangen lyder det, at Volkswagen har vundet markedsandele på markedet for passagerbiler i 2020.

