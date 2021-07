Restaurationsbranchen skriger netop nu efter ledige hænder.

Hos Jensens Bøfhus på Brotorvet i hjertet af Holstebro er personalemanglen nu så stor, at restaurantens ledelse ikke har kunnet se anden udvej end at holde lukket om aftenen mandag, tirsdag og onsdag.

Ellers kan vagtplanerne ikke hænge sammen.

Det siger markedschef Nikolaus Gerdes til Dagbladet Holstebro-Struer.

»Det er den værste dag i mit liv nogensinde at skulle tage den beslutning. Det er frustrerende og gør ondt helt ind i sjælen at være tvunget til ikke at kunne levere på det niveau, man gerne vil,« siger han.

Jensens Bøfhus i Holstebro er det foreløbig eneste sted blandt kædens restauranter, hvor manglen på ledige hænder er så stor, at man i øjeblikket har været tvunget til at begrænse åbningstiden på ugens tre første dage.

Adminstrerende direktør for restaurantkæden, Anders Nikolaisen, håber selvsagt, at det også bliver ved det. Han konstaterer samtidig, at ja - der er meget stort pres på i forhold til rekruttering af det nødvendige antal medarbejdere.

»Jeg har været i restaurationsbranchen siden 1992, og jeg kan ikke huske en tilsvarende situation, som den vi har nu. Jeg kan huske, at vi også for år tilbage har været presset i branchen med hensyn til rekruttering, men den her situation kan jeg ikke huske, jeg har oplevet før,« siger han til B.T.

De seneste to uger har den vestjyske restaurant fået enderne til at nå sammen ved at låne personale fra søster-restauranterne i Aarhus og Aalborg.

»Når jeg taler med mine kolleger i branchen, så er det ret tydeligt, at det her et brancheproblem. Og det er faktisk heller ikke kun begrænset til vores branche alene. Men når situationen er, som den er nu, så handler det om at passe på de medarbejdere, som er der, så vi ikke driver rovdrift på dem,« siger Anders Nikolaisen.

»Juni, juli og august er vores største måneder. Så det er klart, det er en møgtræls situation at havne i lige nu. Det her er en udløber af nedlukningen og formentlig alle de offentlige testcentre, som har rekrutteret rigtig mange. Centrene henvender sig jo til delstidsansatte, der primært også er dem, vi henvender os til,« siger den administrerende direktør, som vil være godt tilfreds, hvis der inden længe kan findes 10 nye medarbejdere til restauranten i Holstebro.