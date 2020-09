En udtalelse fra Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, har affødt voldsomme reaktioner på Twitter siden onsdag aften.

Og lad det bare være sagt: Der bliver ikke lagt fingre imellem.

Men inden vi kommer til dem, så lad os indlede der, hvor det hele begyndte. Onsdag aften medvirkede Dansk Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, i en debat om ulighed mellem den yngre og den ældre generation i DR2-programmet 'Deadline'.

Modparten i debatten var Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS, og undervejs i den godt 15 minutter lange debat siger Henrik Drusebjerg blandt mange andre ting, at unge i økonomiske kriser har lært, at 'hvis der sker noget, kan man læne sig tilbage og blive reddet. Det giver en generation, som mangler vilje og knofedt til at tage fat og skabe sine egne muligheder'.

I økonomiske kriser har de unge generationer lært, at hvis der sker noget, kan man læne sig tilbage og blive reddet. Det giver en generation som mangler vilje og knofedt til at tage fat og skabe sine egne muligheder.



Det siger Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank

Og lige akkurat den udtalelse har nu delt sig som en steppebrand på de sociale medier, efter DR2 'Deadline' har brugt det lille udpluk fra programmet på Twitter. Et tweet, der i skrivende stund er blevet retweetet ikke mindre end 160 gange – alle suppleret med forskellige kommentarer.

Lad os tage et lille kig på bare nogle af kommentarerne:

Svend Brinkmann: Jeg siger ikke, at det er grotesk. Jeg siger bare, at manden ved, hvad han taler om.

Allan Jørgensen: Det sværeste i livet kan være selvindsigt og evnen til at se, hvornår man skal tale, og hvornår man skal tie.

Poya Pakzad: De fedeste og mest forkælede banker fik ved sidste krise stillet tusinde milliarder i garanti og hundrede milliarder i likviditet. De lever i dag trygt forsikret af en implicit statsgaranti, der giver adgang til billig kapital og indirekte statsstøtte på 10-17 mia. kr. årligt.

Adam Fejerskov: Min hjerne smelter. LOL-faktoren er alt for høj: en 'chefstrateg' fra Danske Bank, selv tilhørende en generation, en virksomhed og en branche, der har fået alt serveret på et sølvfad og har givet fadet videre til os andre med en stor dampende lort på.

Kristian Weise: Ungdomsarbejdsløsheden har været høj og vedvarende efter de seneste kriser. Og sikkerhedsnettet har været svækket. De unge har skullet kigge langt efter en redning. Det er vist bankerne selv, du tænker på, Henrik.

Gisle Thorsen: Som når staten redder griske banker, der har begået ulovligheder, hr. hårdtarbejdende jakkesæt?

Simon Hjerrild: Kommunikationsselvmål. Men fortsæt bare. Det styrker den gloriøse troværdighed, Danske Bank ikke rigtig har længere.

Og selv om hovedpersonen som udgangspunkt godt kan forstå de mange reaktioner, så mener han alligevel, at kritikken er useriøs.

»Det er en naturlig konsekvens af den situation, som vi er i i Danske Bank i dag, hvor vi har sager, som man helst var foruden. Når man så ytrer sig i andre sammenhænge, så risikerer man, at det bliver projiceret over på det,« siger han og tilføjer:

»Men debatten og diskussionen i går havde intet at gøre med det, som debatten på de sociale medier går på i dag.«

Du kan godt forstå reaktionen på Twitter?

»Ja, det kan jeg godt forstå, når man læser DR2's tweet og ikke har set udsendelsen. Hvis man har set udsendelsen, så kan jeg ikke forstå det.

Havde du gerne set, at DR2 havde valgt et andet udpluk?

»Naturligvis, men det er jo sådan, det er. Og så vil jeg bare opfordre folk til at gå ind og se udsendelserne. Så vil de opdage, at det er en diskussion, hvor jeg argumenterer for, at uligheden ligger et andet sted. Den ligger langt højere i globaliseringens vindere og tabere, og det er et større samfundsproblem, end at der er en generationskløft som det, den amerikanske økonom, der var basis for interviewede, argumenterede for.«

Henrik Drusebjerg har ikke i sinde at svare på de mange reaktioner på Twitter.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra DR2.