Har du brugt lidt ekstra voks for at få corona-håret til at sidde bare nogenlunde det sidste år?

Så kan det måske være grunden til, at det er lykkedes ID Hair Company, der står bag ID-hårvoksen, at øge indtjeningen efter flere år med faldende omsætning.

Bundlinjen hos den danske hårvoksproducent ID Hair Company, der er ejet af stifter Preben Munch, har nemlig gennem flere år skrumpet, men for første gang i fire år er det igen lykkedes virksomheden at øge overskuddet, skriver Finans.

Og trods corona og lukkede frisørsaloner, så har virksomheden kunne præsentere et overskud på 7,2 millioner kroner efter skat. Det er godt to millioner mere end året før.

Men der er stadig langt, hvis ID Hair Company skal nå samme niveau, som under deres storhedstid. I 2016 lød overskuddet nemlig på 18 millioner kroner.

Dog har de lukkede frisørsaloner også sat sit præg på regnskabet. For ID Hair Company har også et datterselskab ved navn PM Salon Group.

Preben Munch købte nemlig frisørkæden PM saloner i 2018. Kæden har 18 saloner i Danmark, heraf drives 16 af ID Hair Company.

Men siden opkøbet har PM Salon Group kun genereret underskud, og i år har ID Hair Company måttet poste fem millioner kroner i virksomheden.