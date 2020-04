Det danske bruttonationalprodukt kan falde mellem 3,5 og 5,5 procent i år, vurderer De Økonomiske Råd.

Coronakrisen kommer til at give et stort tilbageslag i den danske økonomi i år.

Ifølge De Økonomiske Råd kan det danske bruttonationalprodukt (bnp) falde med alt fra 3,5 procent til 5,5 procent i indeværende år.

Vurderingen kommer, efter at Nationalbanken forleden spåede om et bnp-fald i år på mellem tre og ti procent.

Hos De Økonomiske Råd vurderer man, at størrelsen af faldet vil afhænge af den midlertidige nedlukning af landet og de midlertidige hjælpepakker.

I et optimistisk scenarie, hvor økonomien relativt hurtigt vender tilbage til det normale niveau, forudses der et fald i bnp på 3,5 procent.

Mere dystert ser det ud i et pessimistisk scenarie med en anden smittebølge med deraf tilknyttet nedlukning og nye hjælpepakker. I den situation forudses der et bnp-fald på 5,5 procent.

- Begge scenarier indebærer store offentlige underskud og en stigning i den offentlige gældskvote.

- De offentlige finanser er imidlertid i udgangspunktet sunde, og forværringen af de offentlige finanser er midlertidig i sin karakter.

- Derfor indebærer svækkelsen af de offentlige finanser i sig selv ikke nogen nævneværdig svækkelse af den finanspolitiske holdbarhed, skriver De Økonomiske Råd i en pressemeddelelse.

Rådene tilføjer, at det er sandsynligt, at coronakrisen også vil sætte sig spor ind i 2021, og at svækkelsen af de offentlige finanser ikke kun bliver kortvarig - særligt i det tilfælde, hvor der kommer en anden smittebølge.

Uanset hvordan det ender med at gå, vurderer De Økonomiske Råd, at udfordringerne med coronakrisen er til at håndtere. Derfor vil de heller ikke umuliggøre at gennemføre eksempelvis den grønne omstilling.

I arbejdet med genopretningen af økonomien opfordres der også til at lave tiltag, der stimulerer økonomien her og nu, men uden at de skaber problemer senere hen.

- Det er meget vigtigt i den genopretningspolitik, der vil følge, at vi fokuserer på tiltag, der "gør godt" her og nu, mens det som minimum ikke "gør ondt" på længere sigt, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i pressemeddelelsen.

De Økonomiske Råd består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Rådenes fælles formandskab leverer uafhængig rådgivning til landets økonomiske og miljøøkonomiske beslutningstagere.

/ritzau/