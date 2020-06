Regeringen er ikke glad for EU-forslag om at give støtte til lande uden nogen betingelser.

Det kan i sidste ende komme Danmark til gode, hvis der i EU hæftes fælles for pengene til den fond, der skal afhjælpe effekterne af coronakrisen.

Det vurderer Det Økonomiske Råd - også kendt som vismændene - i et såkaldt diskussionsoplæg tirsdag.

Oplægget er den foreløbige udgave af en rapport om den danske økonomi, der tirsdag skal behandles på et møde i rådet.

En fælles finansiering af lån i EU vil ifølge rådet øge muligheden for, at nogle af de lande, der er hårdt ramt af coronakrisen, kan lempe finanspolitikken. Lempelig finanspolitik kan eksempelvis være, at en regering øger de offentlige investeringer eller sænker skatten i et forsøg på at få gang i økonomien.

- Dette kan bidrage til stabiliteten og den økonomiske situation og dermed ideelt set både være til fordel for landene selv og for EU som helhed, herunder også Danmark, lyder vurderingen.

EU-Kommissionen har foreslået en genopretningsfond på 750 milliarder euro for at få gang i økonomien oven på coronakrisen.

Pengene skal hentes på de finansielle markeder ved at udstede obligationer, som alle landene i EU vil skulle hæfte for.

Det vil kunne give lande som Grækenland og Italien mulighed for at få billigere lån til at finansiere en genrejsning oven på krisen.

Vismændene vurderer dog, at en kollektiv hæftelse øger risikoen for, at de enkelte landes økonomiske disciplin svækkes.

- Det gør, at det i givet fald vil være relevant i et eller andet omfang at stille krav til den økonomiske politik i de deltagende lande, lyder det.

Størstedelen af pengene fra fonden - 500 milliarder euro - er tænkt som direkte støtte, mens resten vil være lån.

Den direkte støtte har Danmark og flere andre lande været imod.

Sidste uge kunne flere medier, herunder DR, dog fortælle, at regeringen nu er villig til at give støtte, der altså ikke skal betales tilbage.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødes fredag med de andre stats- og regeringschefer i EU for at forhandle om budgettet for 2021-2027 og den store genopretningsfond.

