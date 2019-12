Opsigelser og "rekrutteringsmæssige udfordringer" i Horsens gør, at Det Økonomiske Råd må droppe forårsrapport.

For første gang, siden vismændene blev etableret af Folketinget i 1962, vil der næste år kun komme én analyse af dansk økonomi fra vismændene i stedet for de sædvanlige to.

Som en direkte konsekvens af udflytningen til Horsens har vismændene nemlig opgivet at lave den forårsrapport om dansk økonomi, der ellers skulle være kommet i maj 2020.

Det skriver Børsen.

- Som formentlig bekendt har beslutningen om at udflytte De Økonomiske Råds sekretariat fra København til Horsens haft store personalemæssige konsekvenser.

Det skriver De Økonomiske Råds direktør, John Smith, i et brev til medlemmerne af rådet. Børsen er i besiddelse af brevet.

- Det store antal opsigelser kombineret med rekrutteringsmæssige udfordringer i Horsens har naturligt påvirket sekretariatets mulighed for at løfte de opgaver, som er nødvendige for formandskabets virke, hedder det videre i brevet.

Hidtil har vismændene leveret rapporter i samme omfang som tidligere trods udflytningen.

Det er dog sket på bekostning af øvrige opgaver, fremgår det af brevet.

I stedet for den traditionelle rapport vil vismændene til maj offentliggøre en kort status for dansk økonomi og de offentlige finanser.

Næste egentlige vismandsrapport bliver offentliggjort 20. oktober 2020.

Det var VLAK-regeringen, som i 2018 besluttede at udflytte vismændene til Horsens.

Det skete som led i en større udflytning af statslige arbejdspladser.

/ritzau/