Borgere og virksomheder vil få større tryghed med en plan for, hvad der vil ske, hvis smitten udvikler sig.

Regeringen vil gøre klogt i at levere en plan for, hvilke værktøjer der kan blive taget i brug under forskellige forløb af en smittespredning.

Det vil nemlig kaste mere ro og klarhed af sig hos både borgere og virksomheder. Det vurderer formandskabet for Det Økonomiske Råd - de økonomiske vismænd - i en ny rapport.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Ifølge vismændene svækker det forbruget og investeringerne, når der er usikkerhed om, hvilke tiltag der vil bruges for at bremse smittespredning.

Under coronakrisen har der eksempelvis været indført restriktioner og større nedlukninger for at tage hånd om virusset.

Tiltagene, der til tider er kommet med kort varsel, har ikke været uden omkostninger for samfundsøkonomien.

For fremtiden mener vismændene, det vil være en fordel, at borgere og virksomheder har større indblik i regeringens plan for indgreb, hvis smitten udvikler sig.

- Regeringen bør så vidt muligt reducere den usikkerhed, husholdningerne og virksomhederne står over for, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

- Det kan ske ved at fremlægge en plan for, hvilke konkrete værktøjer der kan tages i anvendelse under forskellige smitteforløb.

- Det kan sagtens lade sig gøre at udarbejde en sådan plan - man bruger det allerede i Irland og New Zealand, siger overvismanden.

For at bremse spredningen af coronavirus har de danske myndigheder blandt andet satset på en strategi om smittesporing.

Smittesporing er en meget målrettet teststrategi, som går ud på at optrævle smittekæder ved at opspore og teste kontakter til smittede.

Hvis man kan lykkes med en effektiv smittesporing, kan det ifølge vismændene gøre det unødvendigt at indføre økonomisk dyre restriktioner.

- En effektiv smitteopsporing gør behovet for nedlukninger og andre dyre tiltag mindre.

- Så det er vigtigt, at vi bruger tilstrækkeligt med ressourcer på det.

- Vi skal også lære af de andre lande, så vi kan forbedre den danske indsats, siger Carl-Johan Dalgaard.

/ritzau/