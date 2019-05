Ligesom boligejerne ville danske virksomheder i april også have omlagt deres realkreditlån.

En lav rente har skabt en usædvanlig stor interesse for at omlægge realkreditlån. I første omgang hos danske boligejere men tal fra Finans Danmark viser, at også virksomhederne vil med.

Den store mængde af lån, der bliver omlagt skyldes i høj grad, at rekordlave renter gør det attraktivt for flere at betale for at få lagt lånet om.

Finans Danmark er penge- og realkreditinstitutternes brancheorganisation. Ifølge deres opgørelse fra sine medlemmer oplyser Finans Danmark, at virksomhederne hentede "godt 4000" tilbud.

Viceadministrerende direktør i Finans Danmark Ane Arnth Jensen ser en konkurrencefordel for virksomhederne i at omlægge deres lån.

- Den særlige danske mulighed for at konvertere realkreditlån er med til at reducere virksomhedernes omkostninger. Og det kan bidrage til at øge deres konkurrencefordele i forhold til udenlandske virksomheder, siger hun.

I april var der frist for at opsige realkreditlån med fast rente til terminen 1. juli. Det har fået mange virksomheder til at opsige deres gamle lån og få et tilbud på et nyt lån med en lavere rente.

Det har fået mange af virksomhederne til at ride med på den bølge af omlægninger af realkreditlån, der i april var blandt boligejerne. Her blev der indfriet realkreditlån med fast rente for 72,3 milliarder kroner.

Blandt virksomhederne blev der indfriet lån for 35,6 milliarder kroner.

Fristen for at omlægge lån med termin 1. oktober er 31. juli.

/ritzau/