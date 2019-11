Flere danske firmaer forpligter deres ansatte til at være medlem af 3F, selv om det er en ulovlig praksis.

Ansatte på danske arbejdspladser kan frit vælge, hvilken fagforening de ønsker at være medlem af. Sådan har det været siden en afgørelse ved Menneskerettighedsdomstolen i 2006.

Men ifølge en gennemgang, som Berlingske har foretaget, har flere virksomheder skrevet under på overenskomster, som forpligter deres medarbejdere til at være medlem af fagforeningen 3F.

Desuden skal arbejdsgiverne løbende overvåge, hvilken fagforening deres ansatte er organiseret i.

Et af de firmaer, som Berlingske har undersøgt, er rederiet Scandlines' datterselskab Scandlines Catering.

Selskabet har i sin overenskomst forpligtet sig til "i videst mulig udstrækning at beskæftige organiseret personale". "Organiseret personale" bliver i den sammenhæng defineret som medlemmer af 3F.

Venstre vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at undersøge, hvorfor virksomhederne er gået med til at underskrive overenskomster med sådanne formuleringer.

Og hos Liberal Alliance mener man, at det skal udløse en bøde, hvis en virksomhed kræver, at ansatte er medlem af en bestemt fagforening.

Folketinget har allerede bedt beskæftigelsesministeren undersøge, hvor udbredt det er, at arbejdstagere presses til et fagforeningsmedlemskab.

Den undersøgelse bliver sat i værk, forsikrer Peter Hummelgaard.

- Men jeg kan og skal som beskæftigelsesminister ikke blande mig i konkrete overenskomster, siger han til Berlingske.

Hos fagforeningen 3F, som sagerne drejer sig om, undrer Tina Møller Madsen, gruppeformand for Privat Service, Hotel & Restauration, sig over formuleringerne i overenskomsterne.

- Formuleringerne er ikke tilfredsstillende i forhold til lovgivning om foreningsfrihed, skriver hun i en e-mail til Berlingske.

