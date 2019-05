Fødevareproducenten Denfood på Djursland er gået konkurs.

Virksomheden er dermed færdig med at pakke, sælge og producere snackgulerødder til detail- og grossistmarkeder i ind- og udland.

Ifølge Randers Amtsavis har alle ansatte mistet deres arbejde i forbindelse med konkursen, der bliver behandlet i skifteretten i Randers.

»Man har valgt at indgive en egenkonkursbegæring, fordi man ikke har kunnet finde finansiering til at drive forretningen videre,« siger advokat Claus Nielsen fra Nielsen og Østergaard Advokatfirma I/S, der er blevet udpeget til kurator for virksomhedens konkursbo, til Randers Amtsavis.

Ifølge avisen, der har kigget Denfoods regnskaber i gennem, har virksomheden haft det utroligt svært, lige siden den blev stiftet tilbage i 2012.

Allerede i regnskabet for 2012/2013 haltede Denfood A/S således efter.

'Uden at modificere vor konklusion gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften(...),' står der blandt andet i selskabets første årsregnskab.

Og da Denfoods årsregnskab ikke er blevet bedre siden da, har deres primære kreditgiver, Sparekassen Dronninglund, nu valgt at sige farvel og tak, hvilket fik Denfood A/S til at begære sig selv konkurs i april måned.

Ifølgt Randers Amtsavis er gælden da i den grad også løbet op i fødevarevirksomheden gennem årene.

Således skylder Denfood ved konkursen omkring 19 millioner kroner, hvoraf hovedparten er lånt fra Sparekassen Dronninglund, mens også en række mindre kreditorer har penge til gode.

49 medarbejdere har mistet deres job i forbindelse med konkursen.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra Denfoods forhenværende direktør, Kate Simonsen.