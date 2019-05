Lars Marcher udskiftes som topchef for Ambu, der producerer medicinsk udstyr, og erstattes af amerikaner.

Efter at have præsenteret det bedste kvartalsregnskab i selskabets historie vælger det danske selskab Ambu at skifte topchef Lars Marcher ud med amerikanske Juan-José Gonzalez.

Det oplyser Ambu, der producerer udstyr til hospitaler, til fondsbørsen.

Skiftet sker med virkning fra midten af næste uge. Ambu bruger 38 millioner kroner på at sige farvel til Lars Marcher.

En stor del af Ambus vækst kommer fra endoskoper - en slags engangskameraer - som bruges til at undersøge luftvejene hos patienter. 1. maj kunne Ambu oplyse, at salget var steget 26 procent over det seneste år.

Det var med til at løfte overskuddet med over 40 procent for Ambu, som de seneste år har været en af investorernes yndlinge.

Efter at have været børsnoteret siden 1992 er selskabets aktiekurs steget voldsomt de seneste år. I 2018 blev Ambu en del af C25-indekset over de mest værdifulde og mest handlede aktier på den københavnske fondsbørs.

I meddelelsen til fondsbørsen er der ingen udtalelse fra Lars Marcher, der oplyser, hvorfor han fratræder. Bestyrelsesformand Jens Bager takker ham dog for hans indsats.

Derudover fremhæver Jens Bager, at den nye direktør skal sikre Ambu et internationalt gennembrud.

- Ambu står foran et stort internationalt gennembrud med en række højteknologiske produkter inden for forretningsområdet Visualization med et bredt program af endoskoper til engangsbrug i USA, siger Jens Bager:

- Med Juan-José Gonzalez som administrerende direktør sikrer vi, at Ambu har den nødvendige internationale erfaring til at eksekvere på den udmeldte strategi og sikre en succesfuld kommercialisering af vores produktlancering.

