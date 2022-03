Normalt får man kun 12 månedslønninger på et år.

Men for de ansatte i trævirksomheden Keflico når de op på, hvad der svarer til 13 af slagsen, når året er omme.

Virksomheden, der har hovedsæde i Støvring, har nemlig besluttet at belønne alle medarbejdere med en bonus svarende til en fuld månedsløn, efter virksomheden har præsenteret årsregnskab. I alt skal 2,2 millioner kroner fordeles til de 52 ansatte.

Det oplyser den i en pressemeddelelse.

»Det er en holdindsats, og det skal også komme til udtryk, når regnskabet gøres op. Derfor har alle medarbejdere i Keflico modtaget en ekstra månedsløn som tak for den imponerende indsats i 2021,« lyder det fra administrerende direktør i Keflico, Mads Stenstrop.

Der er da også rigeligt at dele ud af. Med en omsætning på 431 millioner kroner og en indtjening på 32,9 millioner, så er årsregnskabet for 2021 det bedste, virksomheden nogensinde har leveret.

»Bygge- og renoveringslysten hos danskerne har i de seneste år været høj og efterspørgslen på byggematerialer stor. For at imødekomme efterspørgslen har der været et ekstraordinært pres på hele forsyningskæden. Ikke desto mindre viser resultatet, at vi har kunnet imødekomme en stor del af vores kunders efterspørgsel,« supplerer Camilla Hyldgaard Thomsen, der er kommerciel direktør.

Det er ikke første gang, at Keflico belønner sine ansatte med en bonus. Sidste år fik de ansatte ligeledes en bonus efter årsregnskabet var gjort op.

Keflico, som tæller 53 medarbejdere, importerer træ fra store dele af kloden, som de så sælger videre til den danske bygge- og møbelindustri.

Virksomheden har blandt andet leveret træ til Royal Arena og Nordeas hovedsæde i København.