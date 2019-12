I det seneste regnskabsår har Michael Laudrup tjent færre penge på sine aktiviteter, der omfatter vinhandel.

Michael Laudrup, der i flere år var en af Danmarks bedste fodboldspillere, tjener færre penge på sine forretningsaktiviteter.

Det viser seneste regnskab fra den tidligere fodboldstjernes eget selskab, Michael Laudrup Holding.

I regnskabsåret 2018/19, der løb frem til udgangen af juni, tjente selskabet 69.256 kroner. Det var en del mindre end rekordoverskuddet på omkring 2,5 millioner kroner året før.

På trods af det noget lavere overskud kalder Michael Laudrup det realiserede resultat for "tilfredsstillende". Det gør han i regnskabets ledelsesberetning.

En af de væsentlige årsager til det lavere overskud i Michael Laudrup Holding er en faldende indtjening i selskabet Laudrup Vinimport, som Michael Laudrup er medejer af.

Selskabet, som handler med vin, har i regnskabsåret 2018/19 tjent omkring 400.000 kroner. Det var mindre end en tredjedel i forhold til de 1,3 millioner kroner, som selskabet i runde tal tjente året før.

- Bruttoomsætningen er på niveau med sidste år, men øgede investeringer, organisationsændringer og fald i omsætningen på nøglekunder har betydet et mindre resultat end sidste år, står der i regnskabet fra Laudrup Vinimport.

55-årige Michael Laudrup nåede som fodboldspiller blandt andet at spille i de to spanske topklubber Real Madrid og FC Barcelona.

Efter han lagde støvlerne på hylden, startede han sin trænerkarriere som assistent for Morten Olsen på det danske landshold i 2000.

Siden nåede han at få stor succes som træner for Brøndby IF i 2002 til 2006, hvor klubben vandt fire titler.

Han har også været træner for Getafe, Spartak Moskva, Mallorca, Swansea samt Qatar-klubberne Lekhwiya SC og Al Rayyan. Sidstnævnte stoppede han i sidste år.

Da Michael Laudrup stoppede i Al Rayyan, sagde han, at han ikke havde et nyt trænerjob i sigte og ville tage en pause på ubestemt tid.

Efter afskeden med Al Rayyan har Michael Laudrup blandt andet brugt sin tid som en del af Viasats kommentatorhold til Champions League-kampe.

/ritzau/