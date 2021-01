Sidste år producerede de danske vindmøller samlet 16,27 terawatt-timer. Det var det højeste nogensinde.

Aldrig før har vindmøllerne i Danmark produceret lige så meget energi, som de gjorde sidste år.

Det viser en opgørelse fra Wind Denmark, der er en interesseorganisation for den danske vindsektor.

Ifølge Wind Denmark var den samlede produktion fra vindmøllerne herhjemme sidste år på 16,27 terawatt-timer. Det er en stigning på én procent i forhold til året før og samtidig den største produktion nogensinde.

Den rekordhøje produktion bidrog til, at de danske vindmøller producerede, hvad der svarede til 46,1 procent af danskernes samlede elforbrug. Det var lidt under niveauet året før.

Når den rekordhøje vindproduktion sidste år ikke samtidig har givet en rekord i vindandelen af det samlede elforbrug, skyldes det et lidt højere elforbrug sidste år sammenlignet med året før.

- Det er en rigtigt god nyhed for den grønne omstilling, at vi nu er nået dertil, at vindenergien når nye højder i årsproduktionen, siger Jan Hylleberg, der er administrerende direktør i Wind Denmark.

- Den samlede produktion er danmarksrekord, og en vindandel på godt 46 procent er intet andet land i verden i stand til at fremvise i deres elsystem.

Han forklarer, at på grund af specialregulering blev de danske vindmøller sidste år slukket i perioder. Det gav en lavere vindandel i det samlede elforbrug.

Havde det ikke været for specialregulering, så ville vindandelen have ligget på omkring 51 procent ifølge beregninger fra Wind Denmark.

Jan Hylleberg kalder mængden af specialregulering for både en god og dårlig nyhed.

- Den høje mængde regulering fra vindmøller er et tegn på, at vindenergi som teknologi er modnet og er klar til at understøtte elsystemet, når der er behov for det.

- På anden side er den høje mængde specialregulering også et tegn på, at der er fortsatte kapacitetsproblemer i elnettet i Tyskland, og at der mangler fleksibelt elforbrug herhjemme, som kan udnytte den vedvarende energi, når den er til rådighed.

- Det er super ærgerligt og en udfordring, som vi for alvor skal have gjort kål på i dette år, siger Jan Hylleberg.

Ifølge Wind Denmark kom den rekordhøje produktion af vindenergi sidste år på baggrund af, at det blæste en smule mere end året før.

Det bidrog dog også, at der var flere vindmøller til at producere energi. Det gjaldt både på land og til vands.

