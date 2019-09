Vindmøllegiganten Siemens Gamesa forventer at fyre 600 ansatte i Danmark.

Det skriver Børsen.

Virksomheden skriver torsdag i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, at de planlægger at gennemføre massive nedskæringer i Danmark. Årsagen er, at optimere virksomhedens aktiviterer for at blive mere konkurrencedygtig.

'Vi beklager at måtte sige farvel til gode og værdsatte kolleger, og vi gør vores yderste for at hjælpe vores berørte medarbejdere videre på den bedst mulige måde. Disse tiltag er nødvendige for at håndtere et stadig mere konkurrencepræget marked på en ansvarlig måde,' siger Andreas Nauen, administrerende direktør for Siemens Gamesa Renewable Energy i Danmark i pressemeddelelsen:

'Dette ændrer på ingen måde vores overbevisning om, at vores industri har særdeles gode fremtidsudsigter med den store udfordring med at drive den grønne energiomstilling, der ligger foran os.'

Siemens Gamesa er et spansk-tysk selskab, som har sine produktionsfaciliteter i Brande og Vejle, mens produktionen af vinger ligger i Aalborg. Ifølge TV2 Nord står nedskæringen i Aalborg for op mod 250 ansatte.

Selskabet er Vestas største konkurrent i Danmark med 6.000 ansatte, og virksomheden varsler dermed en afskedigelse af hver tiende medarbejder.

