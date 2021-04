Meget tyder på, at 2021 kan gå hen at blive endnu et rekordår på det danske boligmarked.

I hvert fald på det københavnske lejlighedsmarked, hvor den ene luksuriøse liebhaverbolig kommer til salg efter den anden for svimlende udbudspriser.

Det skriver Boliga.dk.

Det seneste skud på stammen er en overdådig ejerlejlighed på næsten 300 kvadratmeter midt i hovedstaden, som netop er strøget ind på markedet - og helt til top - med et astronomisk prisskilt på 35 millioner kroner, der gør den til landets absolut dyreste lejlighed.

En lejlighed med seks eksklusive værelser, tre etager og tre tagterrasser, som ifølge salgsopstillingen hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen er blevet nøje renoveret inspireret af internationale hotelsuiter, er hvad man får for den gavmilde udbudspris.

Et beløb, der kan sikre den ekstravagante bolig på Silkegade i København K - tæt på Strøget og Kongens Nytorv - titlen som den dyreste lejlighedshandel, som landet nogensinde har set, hvis den bliver solgt til prisen.

Flere nye dyre på markedet

Lige inden årsskiftet sidste år nåede en eksklusiv lejlighed på 264 kvadratmeter i prestigebyggeriet The Silo i Københavns Nordhavn at slå den hidtidige prisrekord for den dyreste lejlighedshandel i Danmark med en salgspris på 29 millioner kroner.

Men bare i løbet af årets første fem måneder, er der ifølge Boliga.dk kommet flere ejerlejligheder på markedet, der truer førstepladsen.

Udover lejligheden på Silkegade til 35 millioner kroner - den i øjeblikket allerdyreste i landet - kom der i marts en 319 kvadratmeter stor ejerlejlighed på Sankt Annæ Plads til salg for 33 millioner kroner.

Otte dage efter var den taget af markedet igen og ifølge mægleren bag opstillingen, Kristian Lützau, solgt for den højeste pris nogensinde i København.

Også tilbage i årets første måned kom endnu en svimlende dyr ejerlejlighed på Frederiksberg til salg, som du stadig kan erhverve dig, hvis du ligger inde med 29,9 millioner kroner.

Se landet dyreste lejlighed her.