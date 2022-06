Lyt til artiklen

I maj har både Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn haft flere rejsende end i maj 2019 - året før corona.

Der er igen kommet godt med rejsende i de to lufthavne i Billund og Aalborg, som har været hårdt ramt af mindre rejseaktivitet under corona.

I maj har begge lufthavne haft flere rejsende, end de havde i samme måned i 2019, som var året før corona.

Det oplyser de to jyske lufthavne i respektive pressemeddelelser.

I maj er 365.775 passagerer rejst igennem Billund Lufthavn. Det er 7,1 procent flere end i maj 2019.

Og i Aalborg Lufthavn er der i maj rejst 139.744 passagerer igennem lufthavnen. Det er fire procent flere end i maj 2019.

»Der er ikke mange tomme sæder, når charterflyene sætter kurs mod det sydlige Europa. Det vidner om, at vi er tilbage til normalen, hvor forår og sommer er lig med ferierejser til udlandet for rigtig mange danskere.«

»Men de ferierejsende finder vi efterhånden også i høj grad på vores udenrigsruter, hvor vi nærmer os 90 procent af niveauet fra 2019 – båret frem af blandt andet fuldt bookede KLM-afgange og vores nye Napoli-rute, der er kommet godt fra start,« siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Direktørerne i begge lufthavne glæder sig over, at rejseaktiviteten er tilbage og endda ligger over niveauet fra før corona.

»For præcis et år siden havde vi i underkanten af 10 procent af trafikken fra 2019, siger Jan Hessellund,« administrerende direktør i Billund Lufthavn.

»Nu er det lagt bag os, og vi er tilbage og over niveauet fra før corona.«

»Det er hurtigere, end hvad vi turde håbe på, og det er en ubeskrivelig fantastisk følelse,« siger han i en pressemeddelelse.