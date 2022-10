Lyt til artiklen

Sidste år udbetalte Bestseller en ekstra månedsløn til sine ansatte oven på det bedste resultat i virksomhedens snart 50-årige historie.

I år præsenterer Bestseller et resultat, som er endnu bedre, skriver modevirksomheden i en pressemeddelelse.

Bestseller har derfor valgt at gentage bonusudbetalingen til de i alt cirka 18.000 medarbejdere.

»Når vi formår at gentage og overgå en så flot præsentation, som vi har gjort i vores seneste regnskabsårs, vil vi også gerne gentage vores ekstraordinære anerkendelse.«

Fakta om Bestseller Bestseller-kæden står bag tøjmærker som eksemplvis Jack & Jones og Vero Moda.

I regnskabsåret fra august 2020 til juli 2021 tjente Bestseller 4,6 milliarder kroner før skat. Det er det højeste i selskabets historie.

Bestseller-kæden består af mere end 2.500 butikker, der ejes af Bestseller selv eller af partnere.

Det danske salg fra de 290 butikker udgjorde i seneste regnskabsår syv procent af den samlede omsætning.

Modekoncernen blev i sin tid stiftet af Anders Holch Povlsens forældre.

I januar blev han af Bloomberg vurderet til at være nummer 240 på listen over de rigste mennesker i verden.

Han har en anslået formue på over 60 milliarder kroner. Ud over at eje Bestseller er han også medejer af tøjselskabet Zalando, ligesom han ejer to tredjedele af aktierne i netsupermarkedet Nemlig.com.



Kilde: Ritzau

»Derfor vælger vi også i år at udbetale en bonus til alle – uanset om man er designer, butiksansat, tech-ekspert eller arbejder med logistik, siger Bestsellers direktør og ejer, Anders Holch Povlsen, i pressemeddelelsen.

I alt uddeler Bestseller godt 300 millioner kroner i ekstraordinær bonus i samtlige lande, hvor virksomheden har ansatte.

Ifølge Bestseller vidner det forestående årsregnskab om det bedste resultat i den danske virksomheds historie.

Men ligesom resten af verden oplever markante udfordringer, gør modevirksomheden det også.

»Selvom de seneste måneder og de næste mange tegner til at blive anderledes vanskelige, vil vi ikke holde op at investere i det, der er vigtigst for os. Nemlig de mennesker, der er hos os og som er med til at gøre hele forskellen i vores virksomhed,« siger Anders Holch Povlsen.