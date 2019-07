Forbrugerombudsmanden vil ulovligt telefonsalg til livs og har meldt fire selskaber til politiet.

De politianmeldte virksomheder er Verisure, Mit Tele, Vesterålens Naturprodukter og Swish Media.

Mens de tre førstnævnte er meldt for at ringe til forbrugerne uden deres samtykke, er Swish Media anmeldt for at medvirke til Verisures overtrædelser. Det skriver Jyllands-Posten.

Alt sammen er i strid med forbrugeraftaleloven.

Bødestraffen til de fire virksomheder Verisure: 350.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i 42 tilfælde på baggrund af leads.

Mit Tele: 175.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i 19 tilfælde på baggrund af leads.

Vesterålens Naturprodukter: 60.000 kroner for at foretage et eller flere opkald til forbrugere i seks tilfælde på baggrund af leads.

Swish Media: 200.000 kroner for at videregive urigtige oplysninger til Verisure om at forbrugerne havde givet samtykke til kontakt. Kilde: Jyllands-Posten

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen fortæller til Jyllands-Posten, at virksomhedernes ulovlige kontakt til forbrugerne typisk sker ved forbrugernes deltagelse i konkurrencer, hvor det er mere eller mindre skjult, at de ved deres deltagelse giver samtykke til at blive ringet op.

Forbrugerombudsmanden slår fast, at det kun er lovligt for virksomhederne at kontakte forbrugerne, hvis forbrugerne er vidende om, at de har givet samtykke.

62-årige Michael Møllgaard har snakket med Jyllands-Posten.

Han fortæller, at han blev kontaktet af Verisure, og at han er overbevist om, at han ikke har givet samtykke til at blive ringet op.

Verisure og tre andre virksomheder er politianmeldt af forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Verisure og tre andre virksomheder er politianmeldt af forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg. Foto: STEPHANE MAHE

»Når en telefonsælger ringer, og en oversmart sælger antager, at man er så dum, at man hopper på det han siger, så bliver man irriteret,« siger han.

Har du oplevet ulovlige opkald fra telefonselskaber, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til jmmo@bt.dk.

De fire nye politianmeldelser betyder, at i alt 17 virksomheder på få måneder er blevet politianmeldt for ulovligt telefonsalg eller medvirken til samme.

»De mange politianmeldelser vidner om, at ulovligt telefonsalg er et udbredt problem. Vi kan dog glæde os over, at antallet af klager over de virksomheder, som vi har politianmeldt tidligere i år, er faldet markant,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til Ritzau.