Går du med tanker om at hoppe på et fly mod varmere himmelstrøg?

Så gælder det om snart at slå til.

Sådan lyder rådet fra Thomas Jessen, der er pressetalsmand hos TUI.

I hvert fald hvis du planlægger en ferie i juli. Her går rejserne nemlig som varmt brød.

»Juli sælger rigtig godt. Og jeg tror ikke, at der er samme kapacitet på markedet som tidligere sæsoner,« siger Thomas Jessen.

»Så vil man rejse i juli, så er det altså nu, at man skal sikre sig at få fat i noget.«

Hos rejsebureauet forudser man ligefrem, at rejserne i den populære feriemåned kan blive udsolgt.

Samme mønster viser sig hos Spies, der i skrivende stund melder om 72 procent udsolgt af rejser fra start-juni til og med skolernes sommerferie.

»Vi er mere udsolgt nu, end vi var på samme tid i 2019. Altså, inden corona ramte,« fortæller kommunikationschef hos Spies, Sofie Folden Lund.

»Og det er klart de allerbedste hoteller, der ryger hurtigst. Folk vil generelt bare virkelig gerne sikre sig den ferie, de har ventet så længe på.«

Og rejselysten er ikke til at tale fejl af. I start-juni vælter det ind med bookinger til både indeværende måned og de to kommende.

»Generelt er der tendens til, at man bestiller i sidste øjeblik. Det viser jo bare, at folk vil af sted her og nu,« siger Thomas Jessen.