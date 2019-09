Vikar hos SAS Ground Handling, der afviste at melde sig ind i 3F, er sygemeldt, oplyser hans fagforening, IDA.

Længere tid med trusler, chikane og pres fra kolleger er blevet for meget for den vikar hos SAS Ground Handling, der har nægtet at melde sig ind i 3F, hvilket tre gange har fået bagageportører i Københavns Lufthavn til at strejke.

Det oplyser mandens fagforening, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

Vikaren har holdt ved sit medlemskab af IDA, og det har mødt modstand hos kolleger, der har truet ham til at melde sig ind i 3F.

IDA-formand Thomas Damkjær Petersen har forståelse for, at det er endt med en sygemelding.

- Det er trist, at det er nået hertil, men han har været ekstremt presset fra flere sider.

- De personlige omkostninger har for længst overskredet et acceptabelt niveau, siger Thomas Damkjær Petersen.

Han er uforstående over, at diskussionen om retten til selv at vælge fagforening overhovedet finder sted.

Han peger på en dom fra 2006 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Her blev det slået fast, at det står ansatte frit for, hvilken fagforening de ønsker at være medlem af.

- Det er 13 år siden, den dom faldt, og den kan man være enig eller uenig i, men man skal ikke true nogen, siger Thomas Damkjær Petersen.

Han er desuden utilfreds med SAS Ground Handlings håndtering af sagen.

Selskabet har ifølge Thomas Damkjær Petersen ikke villet gå med til at finde en anden løsning på sagen. Derfor er det endt med en sygemelding.

- Vi havde blandt andet foreslået at flytte ham til en anden opgave i lufthavnen, eller at han fik løn resten af sit vikariat.

- Han er uheldigvis blevet en brik i et spil mellem en arbejdsgiver og en anden faglig organisation (3F, red.), og det skal vores medlem ikke være, og det burde arbejdsgiveren ikke deltage i, siger Thomas Damkjær Petersen.

3F's formand, Per Christensen, tog i weekenden afstand fra de trusler, som manden er blevet udsat for. SAS har tidligere taget afstand fra de ansattes ageren.

