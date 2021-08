Øget omsætning og et nyt kommende bryggeri var ikke nok.

For direktør i Viborg Bryghus Kasper Nielsen er blevet smidt på porten med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad, der også skriver, at Kasper Nielsen stopper efter 'gensidig aftale'.

»Vi har vækstet rigtig flot den seneste tid, og det er helt klart også Kaspers fortjeneste. Men det nye bryghus gør, at vi har brug for andre kompetencer. Ikke mindst på den vigtige direktørpost, hvor stærke kompetencer inden for streng planlægning, struktur og opfølgning skal være centrale,« fortæller formand for bestyrelsen i Viborg Bryghus Mikael Møller.

Ifølge Mikael Møller står bryghuset over for en markant ændring, når der skal flyttes ind og sættes gang i produktionen af øl i de nye lokaler i det nye bryghus.

Her har man derfor vurderet fra bestyrelsens side, at der skal en anden direktør til at lede bryggeriet ind i den kommende periode.

Det sker også, selvom omsætningen er steget fra fem til seks millioner kroner i løbet af det seneste regnskabsår – udgifterne er dog også steget i samme periode.

I øjeblikket har man ikke fundet en, der kan overtage posten endnu. Det understreger Mikael Møller, der forklarer, at udskiftningen netop finder sted nu, så der er god tid til at få tingene på plads og finde den rette person til at overtage tøjlerne.