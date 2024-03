På bundlinjen havde Viaplay et underskud på 9,7 milliarder svenske kroner efter nedskrivninger.

Tv- og streamingselskabet Viaplay havde stort underskud sidste år.

Det viser selskabets årsregnskab torsdag.

I alt lød underskuddet på 9,7 milliarder svenske kroner - svarende til 6,5 milliarder danske kroner. Til sammenligning havde koncernen i 2022 et overskud på 323 millioner svenske kroner.

Den primære årsag til underskuddet er, at Viaplay har nedskrevet for 9,2 milliarder svenske kroner, efter at selskabet har trukket sig fra flere lande.

Viaplays beslutning om at forlade flere markeder er en del af en strategi, der skal redde selskabet ud af store økonomiske problemer.

Problemerne blev kendt i sommer sidste år, efter at koncernen nedjusterede sine forventninger på grund af nedgang i annonceindtægter.

Siden har selskabet også skåret mere end 30 procent af de ansatte fra.

Alt det skal der rettes op på nu.

- Vi reducerer vores sportsrettigheder, så vi kan fokusere på de rettigheder, der virkelig rykker hos os, siger administrerende direktør Jørgen Madsen Lindemann i regnskabet.

I regnskabet fremgår det også, at Viaplay vil slå hårdere ned på kontodeling, og at selskabet arbejder på foranstaltninger mod ulovlig deling af kodeord til streamingtjenesten.

Derudover vil Viaplay også forsøge sig med streamingabonnementer med reklamer, ligesom TV2 Play og Netflix har gjort. Det skriver erhvervsmediet Mediawatch.

Det er endnu uklart, hvornår abonnementerne med reklamer bliver tilgængelige.

Sidste år mistede Viaplay over 800.000 abonnenter. Alligevel omsatte selskabet for 18,6 milliarder svenske kroner mod 15,7 milliarder svenske kroner i 2022.

Det skyldes, at priserne på abonnementerne er blevet sat op.

Koncernen driver både streamingtjenesten Viaplay og kanaler som TV3, TV3+ og TV3 Sport.

/ritzau/