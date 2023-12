Viaplays regnskab lander, efter at det ad flere omgange har været udskudt. Her fremgår et driftstab.

Tv- og streamingselskabet Viaplay har i tredje kvartal set et driftstab på 538 millioner svenske kroner. Det svarer til omkring 351 millioner kroner.

Det skriver Marketwire, efter Viaplay fredag morgen har fremlagt kvartalsregnskab.

Selskabet oplyser ifølge mediet samtidig, at det vil udstede nye aktier for 3,1 milliarder svenske kroner - omkring to milliarder kroner.

De nye aktier bliver solgt til en krone stykket, og der vil blive udstedt fire milliarder af slagsen.

Det vil betyde, at de nuværende aktier reelt mister deres værdi, og fredag morgen falder aktien da også tungt på den svenske fondsbørs.

Den handles til en pris af fem kroner stykket, hvilket er en femtedel af prisen ved børsluk torsdag.

Viaplay-aktien havde inden da tabt 90 procent af sin værdi på bare et halvt år.

Ud over udstedelsen af nye aktier skal der også genforhandles gæld for 14,6 milliarder svenske kroner.

Samtidig med rekapitaliseringen annoncerer Viaplay også, at man nu kun venter at have lidt mere ned 6,5 millioner abonnenter på årsbasis. Tidligere lød skønnet, at tallet ville lande et stykke over 7 millioner.

Regnskabstallene lander umiddelbart efter, at det svenske nyhedsbureau tidligere fredag fastslog, at Viaplay havde misset fristen for at fremlægge sit regnskab for perioden.

Viaplay, der befinder sig i økonomiske vanskeligheder, har ad flere omgange udskudt regnskabet. Senest til torsdag, men da klokken passerede midnat, og dagen skiftede til fredag, var der fortsat intet regnskab.

Ifølge det svenske Dagens Industri betyder det, at det børsnoterede selskab har brudt Nasdaq-børsens regler.

/ritzau/