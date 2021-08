I 39 år har natklubben Boogies i det centrale Odense taget imod øltørstige og danselystne odenseanere fem af ugens dage. Men ikke det seneste halvandet år, hvor dansegulv og ølkasser har stået tomme hen på grund af corona.

Men når tirsdag bliver til onsdag skal der atter gang i ølganer og danseben og bestyrer Tommy Andresen står klar til at tage imod gæsterne.

»Det er en dag, vi har set frem til i månedsvis,« fortæller den forventningsfulde bestyrer.

Tommy Andresen har faktisk set frem til denne dag med så stor forventning og glæde, at han har undersøgt, om han kunne få lov til at åbne bare to timer tidligere. Dog uden at åbne dansegulvet. Men det fik han blankt afslag på fra den embedsmand, han fik fat i fra Kulturministeriet.

Boogies i dagslys. Natten mellem tirsdag og onsdag slår Tommy Andresen dørene op efter halvandet års nedlukning. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Boogies i dagslys. Natten mellem tirsdag og onsdag slår Tommy Andresen dørene op efter halvandet års nedlukning. Foto: Ann-Sophie Holm

»Jeg tror, han sagde nej ti gange. Nej, nej, nej, nej ...« griner Tommy Andresen.

»Men okay, nu har vi ventet i halvandet år, så er det ikke de to timer, der skal skille os ad.«

Sidste gang, øllet flød fra hanerne, var natten mellem den 11. og 12. marts sidste år. Onsdag 11. marts havde statsminister Mette Frederiksen holdt det efterhånden famøse pressemøde, hvor hun annoncerede, at landet lukkede ned for en tid.

På Boogies lukkede Tommy Andresen gæster ind som en sædvanlig onsdag aften. Men det blev den sidste boogie-night i 18 måneder.

Garderobebøjlerne på natklubben Boogies har samlet støv i halvandet år. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Garderobebøjlerne på natklubben Boogies har samlet støv i halvandet år. Foto: Ann-Sophie Holm

»Vi lukkede ned med den indstilling, at det skulle vi nok klare i 14 dage,« husker Tommy Andresen.

»Hvis nogen havde sagt 'vi ses om halvandet år', så havde jeg spurgt dem, hvor de dog skulle hen i al den tid.«

Tommy Andresen har været hjemsendt under nedlukningen, men har brugt noget af nedlukningsperioden på at friske den efterhånden halvgamle natklub op. Med sine 39 år er Boogies en af landets ældste natklubber.

Og selvom stedet er blevet shinet op, så skal gæsterne ikke være bange for, at de ikke kan kende det. Alt ser ud, som det plejer. Ja, selv duften er den samme.

Selvom Boogeis er blevet frisket lidt op i nedlukningsperioden, så ser en stor del af stedet meget velkendt ud. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Selvom Boogeis er blevet frisket lidt op i nedlukningsperioden, så ser en stor del af stedet meget velkendt ud. Foto: Ann-Sophie Holm

»Stedet er blevet frisket op, men jeg er ikke på, at gæsterne lægger mærke til det,« fortæller Boogies-bestyreren.

Boogies er et sted med traditioner, og det har corona ikke ændret på. Og sådan skal det blive ved med at være. I hvert så længe Tommy Andresen er bestyrer.

»Vi er i definitionen en natklub. Men vi er nok mere et værtshus med dansegulv og dj.«

Halvmørke og mangel på diskokugler er en del af stedets dna. Og gæsterne kommer på Boogies for at få det, de ikke kan få på byens andre diskoteker. Et alternativ til byens øvrige natteliv.

Der er næsten klar til at aftenens DJ kan fyre op under dansegulvet. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Der er næsten klar til at aftenens DJ kan fyre op under dansegulvet. Foto: Ann-Sophie Holm

»Jeg tror aldrig, vi har spillet Rasmus Seebach – i hvert fald ikke med vilje. Han gør det godt, men det er bare ikke vores profil,« forklarer Tommy Andresen.

De sidste timer frem mod genåbningen skal gå med at få de sidste detaljer på plads. En montør skal sætte nye kasseapparater op, støvkluden og gulvskrubben skal svinges, og personalet skal lige have genopfrisket, hvordan de skænker den perfekte fadøl.

Men så er Tommy Andresen også ved at være klar. Og han regner med selv at stå bag disken alle åbningsdage den næste måneds tid.

»Jeg er spændt på at se, om folk har ændret vaner og smag. Har vi vænnet os til at gå tidligere i byen? Vil folk hellere gå i parken med en pose øl fra Fakta?« funderer Tommy Andresen.

Tommy Andresen kan stadig finde ud af at skænke en fadøl. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Tommy Andresen kan stadig finde ud af at skænke en fadøl. Foto: Ann-Sophie Holm

En del af svaret får han, når rådhusklokkerne et stenkast derfra slår midnat, og han kan tage imod de første gæster i halvandet år. Og selvom det er en stor dag, så bliver det en åbningsdag på Boogies-maner.

»Vi åbner, og vi glæder os. Men der bliver ikke noget tjubang. Ingen konfettirør eller balloner. Det passer ikke til stedet. Vi kan måske godt svinge os op til en guirlande på J-dag, men det er så også det,« forklarer Tommy Andresen.

Han håber, at det nu er slut med tomme dansegulve og øl, der bliver for gamle på byens diskoteker.

»Vi har gjort, hvad vi skulle, men jeg er glad for, at vi ikke skal gøre det mere.«