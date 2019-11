Borgere ser mildere på sort arbejde end andre former for skattesnyd. Dog primært hvis håndværkeren er dansk.

Det er i højere grad i orden, hvis en dansk håndværker får sorte penge for at lægge nyt klinkegulv eller sætte en væg op, end hvis en østeuropæisk håndværker gør det samme.

Det svarer de adspurgte i en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden, skriver Jyllands-Posten.

I undersøgelsen er 1600 personer blevet spurgt til deres holdning til forskellige former for skattesnyd.

Tre ud af fire af de adspurgte svarer, at det er uacceptabelt at snyde i skat. Dog er det ikke alle, der smider sort arbejde i kategorien skattefusk, skriver avisen.

Mens hver fjerde synes, det er okay, hvis en dansk håndværker tjener 1500 kroner sort hver måned, er det kun ni procent, der finder det acceptabelt, hvis en østeuropæisk håndværker gør det samme.

Ifølge Peer Ebbesen Skov, der er en af forskerne bag undersøgelsen, kan resultatet skyldes, at de adspurgte tænker, at udlændinge forlader landet igen og dermed - i modsætning til danskere - ikke betaler skat i Danmark gennem hele livet.

- Et muligt bud kan være, at de tænker, at en dansk håndværker set over et livsforløb har en fastere tilknytning til det danske arbejdsmarked og dermed bidrager mere til statskassen, og på den måde kan man måske bedre acceptere det sorte arbejde, siger han til Ritzau.

I 2018 lavede Dansk Byggeri i samarbejde med Rockwool Fonden og Danmarks Statistik en opgørelse, der viste, at statskassen går glip af over 70 milliarder kroner om året i tabte skatteindtægter på grund af sort arbejde.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ser med alvor på resultatet af undersøgelsen.

- Udfører man sort arbejde, er man på den gale side, og så er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvor man kommer fra, eller hvilken baggrund man har, siger han til avisen.

/ritzau/