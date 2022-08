Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med over 1,9 millioner hotelovernatninger blev juni den bedste måned nogensinde for hotelbranchen.

Men trods stigningen og genrejsningen efter corona lurer en uvished fortsat.

»Lige som resten af erhvervslivet er vi ramt af voldsomt stigende omkostninger, og det rammer selvfølgelig hårdt. Desuden er der stor uvished om udviklingen i verdensøkonomien resten af året. Her trækker sorte skyer sig sammen lige i øjeblikket«, siger administrerende direktør for HORESTA Jannick Nytoft.

HORESTA er en dansk brancheorganisation for hotel-, restaurant og turisterhvervet, og især sidstnævnte halter fortsat efter corona.

Danskerne har skiftet de udenlandske hotelsenge ud med danske. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danskerne har skiftet de udenlandske hotelsenge ud med danske. Foto: Liselotte Sabroe

Den hidtidige rekord for flest hotelovernatninger var fra 2019, og her var der masser turister i Danmark. Men sådan ser det ikke helt ud længere.

Fra juni 2019 til juni i år er der på landsplan tale om et fald på 3,8 procent.

»Der vil formentlig gå år, før den udenlandske turisme er tilbage på før-kriseniveau. På markeder som USA, Kina og Japan ligger vi langt under de tal, vi så i 2019, og denne sommer har vist, at der er mange udfordringer med at få rejseaktiviteten op i gear igen«, siger Jannick Nytoft.

Han og resten af branchen kan dog glæde sig over, at de danske overnatninger i samme periode er steget med 28,3 procent.

Til gengæld er der – siden coronaen kom til Danmark – åbnet 5.000 nye hotelværelser i København, og dermed er konkurrencen om turisterne blevet voldsomt skærpet i hovedstadsområdet.

I takt med den øgede konkurrence og især den fortsatte økonomiske uvished, er der stadig lidt vej endnu, før Jannick Nytoft og resten af hotel- og turistbranchen kan ånde lettet op.