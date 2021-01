»Vi bliver næppe de sidste, der må smide håndklædet i ringen.«

Sådan siger direktør for Hotel Smedegaarden i Lem, Søren Lambæk, til Dagbladet Ringkøbing Skjern efter, at driftsselskabet bag hotellet i den vestjyske by forleden måtte lukke hotellet og indgive konkursbegæring.

Årsagen til, at det er gået så galt, er – naturligvis, fristes man til at sige – coronakrisen.

»Vi kom ud af året med et større negativt resultat, fordi hotellet ikke har kunnet opretholde sine aktiviteter. Egenkapitalen er væk, og set i lyset af de restriktioner, der ligger forude, har vi besluttet at lukke for at begrænse tabet. 2020 har været et meget besværligt år. Vi blive næppe det eneste hotel, som må smide håndklædet i ringen,« siger direktøren til avisen.

Hotellets vært, Stefan Bendtsen, har samtidig valgt at søge nyt arbejde.

Men der er måske alligevel et lille håb i mørket.

Selvom hotellet drejer nøglen om, håber folkene bag at kunne åbne det igen, når det igen bliver muligt at holde fester med mange mennesker.

Det bliver formentlig først på den anden side af sommerferien.

Det er vigtigt for den lille stationsby med godt 1.300 indbyggere, at den har et hotel. Derfor opkøbte en stribe erhvervsfolk stedet i 2018 for at sikre hotellet i byen fremover.

Den plan holder folkene bag fast i. De håber at kunne ansætte et værtspar, der kan drive hotellet videre.