80 medarbejdere på den vestjyske virksomhed Polytech får snart en fyreseddel.

Virksomheden laver beskyttelse til vindmøller, og selv om tiden skriger på grøn energi, kan det ikke ses i det vestjyske firmas ordrebøger.

Direktør Mads Kirkegaard siger til Børsen, at virksomheden er nødt til at reagere på situationen.

»Vi er naturligvis kede af, at vi skal sige farvel til vellidte og dygtige kollegaer, men markedsvilkårene giver os ingen vej udenom. Flere af vores kunder har sænket forventningerne hen over sommeren, og de udmeldinger er vi nødt til at reagere på.«

Polytech har hovedkontor i Bramming ved Esbjerg, og i alt er der cirka 400 ansatte i Danmark.

I udlandet er der omkring 200 ansatte, men de går fri af fyringsrunden. De afskedigede sidder alle i den danske afdeling.

Og selv om det kan virke paradoksalt i en tid med energikrise og fokus på grøn energi, så er opsigelserne ifølge Børsen en konsekvens af en opbremsning i vindmøllebranchen.

Her matcher den konkrete aktivitet i øjeblikket nemlig ikke ambitionerne om grøn omstilling.