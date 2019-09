Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har onsdag offentliggjort, at direktør Peter Basland ikke længere skal stå i spidsen for selskabet.

Beslutningen er blevet truffet på et bestyrelsesmøde tirsdag aften.

Det skriver Ingeniøren. Begrundelsen lyder, at der er brug for en ny profil i toppen.

»Bestyrelsen har gjort op, hvor vi er henne i dag, og hvor vi gerne vil hen,« siger bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen til Ingeniøren og fortsætter:

»Vi vil lægge stor vægt på at blive endnu bedre til genanvendelse og endnu bedre til samarbejdet internt i Vestforbrænding og med kommunerne. Og der kunne det være nyttigt nok at kigge efter en ny profil, der kan stå i spidsen for det.«

Fyringen sker i forlængelse af, at nichemediet den seneste tid har afsløret, at Vestforbrænding ikke har levet op til de løfter, der er givet, om at genanvende borgernes plastik.

Affaldsselskabet har i flere år lovet, at 75 procent af plasten er blevet genanvendt.

Ingeniørens gennemgang viser dog, at selskabet ikke engang kan dokumentere, at 31 procent af plastaffaldet er blevet til nye produkter.