Vestas-aktien stiger med syv procent fra morgenstunden efter stærkt 2023-regnskab. Carlsberg er også i plus.

Vestas har genvundet investorernes tillid efter et flot comeback-regnskab.

Aktien stiger med syv procent, efter at den danske vindmølleproducent onsdag morgen har aflagt regnskab for 2023, som viser et overskud på knap 600 millioner kroner.

Dermed er den grimme plet fra 2022 - der endte med et underskud på 12 milliarder kroner - tilsyneladende visket væk.

Det hjælper formentlig også, at Vestas har stillet aktionærerne en pæn omsætningsvækst i udsigt for 2024.

Vestas modtog i alt ordrer på vindmøller med en samlet kapacitet på 18,4 gigawatt i 2023, ikke mindst takket være en kraftig slutspurt i slutningen af året.

Også Carlsberg-aktien rører på sig fra morgenstunden. Bryggerikoncernen har også aflagt regnskab, og selv om der står blodrøde tal på bundlinjen, har investorerne alligevel kastet deres kærlighed på aktien.

Det skyldes formentlig, at den store nedskrivning på de russiske aktiviteter, der er skyld i det store underskud, var kendt stof og allerede var indlejret i kursen.

Carlsberg-aktien handles tre procent højere end ved børslukning tirsdag.

