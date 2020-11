Vestas' omsætning er øget med 31 procent i tredje kvartal, hvor der er leveret masser af vindmøller.

Trods coronaudbruddet har Vestas i juli, august og september leveret vindmøller som aldrig før.

Det oplyser den danske vindmølleproducent i sit regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Vestas' omsætning er i kvartalet steget med 31 procent til 35,5 milliarder kroner.

Overskuddet lyder på 2,2 milliarder kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste år.

At overskuddet ikke stiger trods den store fremgang i omsætningen, hænger blandt andet sammen med, at Vestas sidste år nød godt af en engangsgevinst på 900 millioner kroner i forbindelse med et frasalg af vindparker i Rumænien.

I en kommentar til regnskabet siger Vestas' administrerende direktør, Henrik Andersen, at væksten i kvartalet er sket på trods af coronaudbruddets fortsatte globale påvirkning.

Fremadrettet er der også fortsat nok at rive i for vindmølleproducente. Ved udgangen af kvartalet havde Vestas en ordrebeholdning på 253 milliarder kroner.

Ordrebeholdningen er de ordrer, som Vestas har modtaget, men endnu ikke har leveret.

- Usikkerheden omkring covid-19 vil fortsætte resten af året, men vores fortsatte lederskab inden for landvindmølleenergi og opkøbet af MHI Vestas Offshore Wind understreger vores fremdrift mod at være den globale leder inden for vedvarende energiløsninger, siger Henrik Andersen.

Opkøbet af MHI Vestas Offshore Wind blev meddelt i sidste uge. Her kunne Vestas fortælle, at man havde købt japanske Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ud af det fælles selskab MHI Vestas, som opstiller vindmøller til havs.

/ritzau/