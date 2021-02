Topledelsen får intet – men det gør til gengæld resten af medarbejderstaben hos Vestas.

Helt præcist 185 millioner kroner har vindmøllegiganten stillet i udsigt i løbet af i år.

Ifølge Børsen er pengegaverne til alle ansatte ment som en tak for indsatsen i et 2020, der har været ekstra travl på grund af coronapandemien.

Det fremgår blandt af onsdagens flotte årsregnskab, der viste et overskud på 5,7 milliarder kroner, hvilket var en stigning på ti procent i forhold til året før.

Vestas-direktør Henrik Andersen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Vestas-direktør Henrik Andersen. Foto: Søren Bidstrup

»Som for resten af verden har 2020 været et særligt udfordrende år for Vestas, og det har krævet særlig engagement og dedikation fra alle Vestas' medarbejdere at sikre leverancer og drift på trods af pandemiens mange udfordringer,« lyder det fra administrerende direktør Henrik Andersen til Børsen:

»Derfor ønsker bestyrelsen og ledelsen ekstraordinært at anerkende medarbejdernes indsats og vedholdenhed med en økonomisk erkendtlighed.«

Vestas har omkring 26.000 medarbejdere på verdensplan. Lidt hurtig hovedregning siger, at der gennemsnitlig venter hver ansat lige over 7.100 kroner.

Det seneste regnskab viste også en markant stigende omsætning, der fra forrige år steg med hele 22 procent: Til 110,2 milliarder kroner.

Det forventes ifølge beretningen af stige yderligere næste år.