En svag efterspørgsel fra det europæiske marked får vindmølleproducenten Vestas til at gøre klar til nedskæringer på selskabets fabrik i Ringkøbing med 90 fyringer til følge.

Det oplyser Vestas i en mail.

- Det betyder, at vi desværre påtænker at sige farvel til omkring 90 medarbejdere på fabrikken.

- Det er altid hårdt at tage afsked med gode, hårdtarbejdende kolleger, men med en forventning om at størstedelen af væksten finder sted uden for Europa, er vores globale produktionsapparat nødt til at reflektere markedsudviklingen, så vi er i stand til at gribe vækstmulighederne.

Ifølge erhvervsmediet Finans arbejder der 530 medarbejder på fabrikken i Ringkøbing. Dermed er det lidt under hver femte, der kan miste jobbet.

I alt har Vestas 640 ansatte i Ringkøbing og over 4300 medarbejdere i hele Danmark, skriver Finans.

Opdateres...

/ritzau/