48 personer har mistet jobbet fra den danske vindmøllegigant Vestas i Ringkøbing.

De blev mandag opsagt i forbindelse med den bebudede fyringsrunde, der blev meldt ud 28. august, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Antallet af fyrede personer er dog lavere, end de 90 personer, der oprindeligt blev meldt ud.

»En del kolleger søgte over i ledige stillinger i andre dele af koncernen, så vi stod til sidst med 66 medarbejdere. Af disse valgte 11 at gå på pension, og syv meldte sig selv til listen, så tilbage var altså 48, der fik en fyreseddel. Selv om vi altså har fået reduceret antallet af fyringer væsentligt, er det selvfølgelig trist for de kolleger, der blev fyret. Tillidsfolkene slipper dem ikke, men vil fortsætte med at hjælpe dem med job og uddannelse i den kommende tid,« fastslår fællestillidsmand Michael Abildgaard over for avisen.

Dengang lød forklaringen fra Vestas således:

'Det er altid hårdt at tage afsked med gode, hårdtarbejdende kolleger, men med en forventning om, at størstedelen af væksten finder sted uden for Europa, er vores globale produktionsapparat nødt til at reflektere markedsudviklingen, så vi er i stand til at gribe vækstmulighederne.'

Vestas har omkring 4000 medarbejdere i Danmark.

De fyrede var ansat på Vestas fabrik i Ringkøbing.