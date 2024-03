Vestas-topchef er glad for, at selskabet har fået vendt milliardunderskud i 2022 til overskud i 2023.

Efter et rædselsår i 2022 med underskud for første gang i ti år fik Vestas sidste år vendt skuden.

Det viser selskabets årsregnskab onsdag morgen.

Vindmølleproducenten tjente 582 millioner kroner i 2023. Året forinden lød underskuddet til sammenligning på svimlende 12 milliarder kroner.

Det er en udvikling, som selskabets topchef, Henrik Andersen, er særdeles tilfreds med.

- Vestas' præstation blev forbedret gennem 2023, og vi er glade for, at Vestas vendte tilbage til lønsomhed og nåede den øvre del af vores forventninger, siger han i regnskabet.

Årets positive resultat blev hjulpet særdeles godt på vej af en solid afslutning på året. I fjerde kvartal alene havde Vestas et overskud på 1,1 milliard kroner.

Også når det kommer til omsætningen, har den danske gigant haft vækst sidste år.

I alt omsatte Vestas for knap 115 milliarder kroner mod godt 108 milliarder kroner året forinden.

Væksten ser ud til at fortsatte, hvis man skal tro selskabets udmelding onsdag morgen.

I indeværende år regner man med, at omsætningen lander i intervallet 119 til 134 milliarder kroner. Udmeldingen er dog behæftet med en vis usikkerhed.

- Vores resultater i 2023 blev hjulpet af det forbedrede forretningsmiljø, men fortsat geopolitisk volatilitet forventes at forårsage usikkerhed i 2024, lyder det fra topchef Henrik Andersen.

- Vores strategiske vej mod vores langsigtede ambitioner er klar, og vores fokus er fortsat at forblive disciplineret for at fortsætte med at opbygge vores momentum.

Vestas giver i det hele taget udtryk for, at verden er mere usikker i dag, "end mange mennesker nogensinde har oplevet". Sådan lyder det i den første del af årsregnskabet.

Ifølge selskabet har man i årtier taget stabile forsyningskæder og energiforsyning for givet.

- Men i dag skal regeringer og samfund genopbygge energisikkerhed og stabilitet. Her kan vindenergi være med til at yde et unikt bidrag, skriver selskabet.

For hele året satte Vestas rekord med en ordreindgang på 18,4 gigawatt, hvilket også var drevet af den stærke afslutning på 2023.

/ritzau/