En ordre i størrelse XL fra Texas betyder, at vindmølleproducenten Vestas' ordrebøger bugner som aldrig før.

Listen med opgaver for den danske vindmølleproducent Vestas har aldrig været længere end efter et succesfuldt 2018. Det står klart, efter at Vestas torsdag hentede to nye til ordrebøgerne.

Den ene er en såkaldt repoweringaftale i den amerikanske delstat Texas. Her skal tre vindmølleparker have udskiftet tidligere opsatte møller. Ordren får et omfang på 359 megawatt.

Det er den største aftale om udskiftning, som Vestas har indgået. Og den store ordre er senere torsdag suppleret af en mindre aftale på nogle komponenter til en unavngiven kunde.

Med ordren fra Texas indeholder Vestas' ordrebøger samlet set aftaler for 11.477 megawatt. Det viser en optælling fra Ritzau Finans. Aftalerne er indgået i mange forskellige dele af verdenen og mange af dem indeholder også serviceaftaler.

I tilfældet med ordren fra Texas har kunden bestilt den største serviceaftale, som Vestas har på hylderne - en AOM 5000-aftale.

Dermed har Vestas for andet år i træk hentet flere opgaver ind end året før. Sidste år var der opgaver for 11.176 megawatt, og i 2016 hentede Vestas ordrer for 10.494 megawatt.

Ved hvert kvartalsregnskab følger en opdatering på en række ordrer, der ikke er annonceret. Da fjerde kvartal ikke er overstået, vides det ikke, hvad Vestas kommer med der.

Sidste år gemte årsresultatet på uannoncerede aftaler fra årets tre sidste måneder for 484 megawatt. I 2016 lå der aftaler for 1227 megawatt i fjerde kvartal, som ikke blev annonceret, før fjerde kvartal var slut.

Trods rekorden måtte Vestas' aktionærer konstatere, at aktiens værdi led under et generelt fald blandt de danske aktier torsdag. Vestas-aktien faldt i værdi med 2,5 procent.

Vestas fremlægger sit årsregnskab for 2018 7. februar næste år.

/ritzau/