Der skal handles hurtigt og koordineret, siger EU's konkurrencekommissær, som har fået vedtaget hjælpepakke.

Torsdag aften er EU-Kommissionens rammeordning med finanspolitiske tiltag, der skal hjælpe virksomheder i nød på grund af coronakrisen, vedtaget.

Det er sket efter konsultation med medlemslandene. Der er tale om en midlertidig ordning, som er hastebehandlet på grund af den aktuelle krise, hvor samfund er lukket ned, og virksomheder lider store tab på daglig basis.

- De økonomiske konsekvenser af covid19-udbruddet er alvorlige. Vi er nødt til at handle hurtigt for at håndtere følgerne, så godt som vi kan. Og det skal ske koordineret, siger EU-kommissær Margrethe Vestager i en skriftlig meddelelse.

Centrale punkter i ordningen blev præsenteret fredag i sidste uge. Flere punkter er siden kommet til, og nogle er blevet justeret.

Det gælder blandt andet den statsstøtte, der kan gives som enten direkte støtte eller som skattefordele. Den er nu på 800.000 euro til en virksomhed.

Da EU-Kommissionen tidligere præsenterede en grænse på 500.000 euro, blev det mødt af kritik. Det var for lidt, mente nogle.

Desuden indeholder ordningen nu kortfristede eksportkreditter, som medlemslande tillades at stille til rådighed.

Ordningen giver ligeledes mulighed for at kanalisere penge til bankerne med det formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder, som er afhængige af lån.

Der åbnes også op for, at medlemslande kan stille statsgarantier, der sikrer, at bankerne også i krisetid yder lån til de kunder, der er i nød.

/ritzau/