En tysk lufthavn vest for Frankfurt kan have givet Ryanair ulovlig konkurrencefordel, mener EU-Kommissionen.

Bruxelles. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, åbner en undersøgelse af, om flyselskabet Ryanair har opnået en ulovlig fordel i en lufthavn i Tyskland.

Undersøgelsen handler om det irske flyselskabs aftaler med myndighederne i lufthavnen Frankfurt-Hahn. Også lufthavnsoperatøren FFHG undersøges.

- Vi vil undersøge, om regionale og lokale myndigheder i Tyskland imod reglerne har givet Ryanair en uretfærdig fordel over konkurrenterne, siger Vestager i skriftlig udtalelse.

Lufthavnen Frankfurt-Hahn ligger 120 kilometer vest for den tyske finanshovedstad. Den er ejet af det kinesiske konglomerat HNA Group, mens en tysk delstat ejer en mindre andel.

Kommissionen undersøger en række aftaler mellem Ryanair og delstaten Rheinland-Pfalz.

Vestagers kontor mener, at Ryanair med disse aftaler om blandt andet service, personaletræning og finansiering af en hal til Ryanair kan have opnået en ulovlig konkurrencefordel.

Ryanair blev i 2004 dømt til at betale penge tilbage, efter at EU-Kommissionen havde slået fast, at selskabet havde modtaget ulovlig statsstøtte i lufthavnen i Charleroi syd for Bruxelles.

Rabatter og direkte støtte på omkring fire millioner euro blev stemplet som ulovlig statsstøtte i aftalen mellem Ryanair og belgiske myndigheder.

