En undersøgelse skal afsløre, om en række store tyske bilfabrikanter forsøgte at undgå intern konkurrence.

Bruxelles. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, indleder undersøgelse af, om BMW, Daimler, Volkswagen, Audi og Porsche indgik en hemmelig aftale i strid med EU's konkurrenceregler.

Kommissionen vil undersøge, om bilfabrikanterne indgik en aftale om ikke at konkurrere mod hinanden på udvikling af teknologi til at reducere udledning af sundhedsskadelige gasser.

Viser det sig at være tilfældet, kan det have betydet, at forbrugere har fået mindre miljøvenlige biler, end de ellers ville have fået.

Dermed kan en hemmelig aftale have forhindret miljøbevidste forbrugere i at købe miljørigtige biler, selv om teknologierne har været tilgængelige. Det siger Margrethe Vestager.

- Disse teknologier sigter efter at gøre passagerbiler mindre skadelige for miljøet.

- Hvis det bliver bevist (at bilfabrikanterne har indgået hemmelige aftaler, red.), kan det have nægtet forbrugere muligheden for at købe mindre forurenende biler, selv om teknologien har været tilgængelig for fabrikanterne, siger Vestager.

