Det burde ikke være sådan, at McDonald's slipper for skat, mener Margrethe Vestager, men regler er overholdt.

København. I flere år slap burgerkæden McDonald's for at betale skat af en række indtægter fra restauranter i Europa via en skatteaftale med Luxembourg.

Men Europa-Kommissionen har efter en flerårig efterforskning opgivet at gøre noget ved sagen. Det er "grotesk", mener lederen af Europa-Parlamentets skatteudvalg.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager konkluderer onsdag, at Luxembourg ikke er skyldig i ulovlig statsstøtte til burgerkæden. Det var ellers udgangspunktet, da undersøgelsen blev indledt i 2015.

Men storhertugdømmet har været rundhåndet med lignende aftaler til andre virksomheder. Derfor er der ikke tale om ulovlig statsstøtte.

EU's regler om ulovlig statsstøtte kommer kun i spil, hvis et medlemsland har givet særlige fordele til udvalgte selskaber.

I den aktuelle sag har der været en aftale mellem USA og Luxembourg om at undgå dobbeltbeskatning. Både den og nationale skattelove er overholdt, konkluderer kommissionen.

Kommissæren mener, at burgerkæden burde have betalt skat.

- Det burde ikke være sådan, når man ser det i forhold til fair beskatning. Derfor er jeg glad for, at Luxembourg gør noget ved lovgivningen i forlængelse af sagen for at undgå sådanne situationer i fremtiden, siger Vestager.

Lederen af Europa-Parlamentets skatteudvalg, Jeppe Kofod (S), kræver nye europæiske skatteregler.

- Det viser, hvor groteske reglerne har været i Europa, når Luxembourg kan tilbyde store multinationale selskaber aftaler, hvor de slipper for at betale skat, siger Kofod.

Udvalgsformanden ønsker en "bund under selskabsskatten", så alle store virksomheder betaler skat af deres indtjening.

Luxembourgs regering præsenterede 19. juni et lovforslag, der skal ændre landets skattelov, så den følger retningslinjer fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) på området.

Det skal sikre, at virksomheder fra andre lande ikke slipper for at betale skat både i hjemlandet og i Luxembourg.

I 2015 lød det fra Vestager, at McDonald's ikke havde betalt selskabsskat fra 2009 til 2013 trods et stort overskud.

/ritzau/