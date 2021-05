Handlere fra syv banker delte fortrolige oplysninger om handel med statsobligationer. Tre får bøder.

EU-Kommisionen har givet bøder på samlet 2,76 milliarder kroner til tre banker for at have deltaget i et ulovligt kartelsamarbejde om handel med statsobligationer i tiden op til og efter finanskrisen.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse. Der er tale om japanske Nomura, schweiziske UBS og italienske UniCredit.

Derudover vurderes fire andre banker at have været en del af kartellet, men de er af forskellige årsager ikke tildelt bøder.

Det er Bank of America, Natixis, Royal Bank of Scotland, der nu hedder NatWest, og WestLB, der i dag hedder Portigon.

En gruppe af handlere hos bankerne var ofte i kontakt med hinanden og delte fortrolig information om priser og strategier, der har givet dem en fordel til at tjene penge i handlen med statsobligationer.

Handlerne har chattet sammen på Bloomberg-terminaler, som ofte bruges i bankers handelsafdelinger til at følge nyheder og aktiekurser, men også kan bruges til at chatte. Det skal have stået på i perioden fra 2007 til 2011.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, siger, at EU-Kommissionen ikke accepterer den form for ulovligt samarbejde.

- Det er uacceptabelt, at midt i finanskrisen, hvor mange finansielle institutioner skulle reddes af offentlige penge, snød disse investeringsbanker i det her marked på bekostning af EU-landene, siger hun.

Royal Bank of Scotland - i dag kendt som NatWest - slipper for en bøde, fordi banken gik til EU-Kommissionen med sagen.

Bank of America og Natixis undgår bøder, da deres ageren er faldet for en forældelsesfrist, da de deltog i kartellet i henholdsvis 2007-2008 og 2008-2009, mens de øvrige banker var involveret i forskellige perioder frem til 2011.

WestLB, i dag kendt som Portigon, har ikke fået en bøde, fordi bøden er fastsat ud fra omsætningen i seneste regnskabsår, og der havde banken en omsætning på nul.

/ritzau/