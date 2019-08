En af Arlas helt store konkurrenter, verdens største mejerieksportør, Fonterra, er alvorligt på spanden økonomisk.

Det står så skidt til, at virksomheden netop har meldt ud, at aktieudbytter er droppet i år.

Det skriver Finans.dk.

Giganten regner nu med et underskud for 2019, som ligger et sted mellem 3,9 og 4,5 milliarder kroner.

Fonterra, der har base i New Zealand, har nedskrevet værdien af aktiviteter i Brasilien, Australien og Venezuela.

»Dette er hårde, men nødvendige beslutninger, vi er nødt til at tage for at afspejle dagens realiteter,« siger Miles Hurrell, direktør for Fonterra, i en pressemeddelelse, skriver Finans.

Han oplyser i samme pressemeddelelse, at krisen ikke er så dyb, at den er eksistentiel.

Han fastslår, at Fonterras cashflow fortsat er stærkt.