Det har været en travl uge for auktionariusserne hos Christie's og Sotheby's, der har solgt for milliarder.

Den tidligere franske dronning Marie Antoinette og den amerikanske maler Edward Hopper er blandt dem, som de to verdenskendte auktionshuse Christie's og Sotheby's kan takke for en rekorduge i auktionsbranchen.

Begge auktionshuse har i den seneste uge haft en auktionsomsætning på mere end en milliard dollar - 6,6 milliarder kroner.

- Sotheby's afsluttede en uge med et verdensomspændende salg i New York, Genève, London, Paris og online med 1675 stykker for samlet mere end en milliard dollar.

- Med kunst fra det 20. og 21. århundrede, storslåede smykker og sjældne ure blev der skrevet auktionshistorie, skriver Sotheby's om ugen i en pressemeddelelse.

Sotheby's uge var domineret af salget af flere smykker fra Bourbon-dynastiet, den række af franske konger, der fra midten af 1500-tallet og frem til revolutionen i 1789 regerede Frankrig.

Her var flere smykker fra Marie Antoinette på blokken, ikke mindst en unik perleørering, der blev solgt for 32 millioner dollar - 210 millioner kroner.

Marie Antoinette blev et hadeobjekt for revolutionen, der beskyldte hende for at forråde Frankrig til fordel for hendes fødeland, Østrig, og for at ødsle rigets sparsomme finanser væk på luksus. Hun blev henrettet ved guillotine i 1793.

Auktionshuset Christie's lukkede ugen med et samlet salg på sine auktioner på 1,1 milliarder dollar.

Her var det specielt salg af moderne amerikanske kunst, der trak fra. Blandt andet blev maleriet Chop Suey af Edward Hopper solgt for 92 millioner dollar - 605 millioner kroner.

- Denne sæson har Christie's været det foretrukne auktionshus for otte større private kollektioner, der blev solgt ugen igennem, og som både inkluderede individuelle mesterværker og kollektioner, der er opbygget over årtier, skriver Christie's i en pressemeddelelse.

